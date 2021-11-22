На дорогах Орловской области в ДТП погибло 53 человека

За прошедшие месяцы 2021 года на дорогах Орловской области погибло 53 человека
Фото: Ольга СУПОНЕВА
За прошедшие месяцы 2021 года на дорогах Орловской области погибло 53 человека. Еще 738 участников дорожно-транспортных происшествий пострадали и получили ранения разной степени тяжести.
Аварийность обсудили участники круглого стола, посвященного вопросам безопасности на дорогах. Он состоялся в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Как рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Александр Коршунов, хотя прослеживается снижение аварийности, ситуация все равно остается сложной.
Всего же с начала года в регионе полицейские зафиксировали 554 дорожно-транспортных происшествия, а нарушений камеры фиксации выявили больше 660 тысяч.