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Происшествия22 ноября 2021 7:01

На дорогах Орловской области в ДТП погибло 53 человека

Ранеными оказались 738 человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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За прошедшие месяцы 2021 года на дорогах Орловской области погибло 53 человека

За прошедшие месяцы 2021 года на дорогах Орловской области погибло 53 человека

Фото: Ольга СУПОНЕВА

За прошедшие месяцы 2021 года на дорогах Орловской области погибло 53 человека. Еще 738 участников дорожно-транспортных происшествий пострадали и получили ранения разной степени тяжести.

Аварийность обсудили участники круглого стола, посвященного вопросам безопасности на дорогах. Он состоялся в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Как рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Александр Коршунов, хотя прослеживается снижение аварийности, ситуация все равно остается сложной.

Всего же с начала года в регионе полицейские зафиксировали 554 дорожно-транспортных происшествия, а нарушений камеры фиксации выявили больше 660 тысяч.