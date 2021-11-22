Еще 29 тысяч 400 доз вакцины "Спутник V" привезли в Орловскую область. Сделать прививку от коронавируса можно в 28 больницах и 45 пунктах, также в регионе работают 32 мобильные прививочные бригады.

По данным на 21 ноября 2021, прививки разными вакцинами сделало более 337 тысяч орловцев, часть из них ждут второй укол двухкомпонентной вакциной. Большая часть жителей региона привилась именно "Спутником V": более 208 тысяч человек завершили вакцнацию и около 60 тысяч орловцев в ближайшее время сделают второй укол.

На втором месте по количеству привившихся ей однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт". Им привилось почти 50 тысяч жителей, более 23 тысяч человек ревакцинировались, сообщает пресс-служба регионального правительства.