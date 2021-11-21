За 9 месяцев года из Орловской области уехало почти 11 тысяч человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

За 9 месяцев 2021 года из Орловской области переехало в другие регионы почти 11 тысяч человек. Такие данные приводит Орелстат.

Уехавших из Орла и районов больше, чем приехавших в регион. Так, с января по сентябрь покинуло орловщину 10 901 человек, а приехало сюда 10 006 человек. Миграционное снижение на уровне -895. Большинство орловцев поселилось в других регионах России, по данным статистов это 10 276 человек, но есть те, кто перебрался за рубеж - 625 орловцев.

В 2020 году также фиксировалась миграционная убыль населения. Тогда уехало за 9 месяцев года 11 598 человек.