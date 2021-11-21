Где в Орле работают пункты вакцинации 21 ноября

Фото: Наталья МЕРКУЛОВА

Вакцинация населения от коронавируса в Орле продолжается. В воскресенье, 21 ноября, прививочные пункты работают во всех районах города, публикуем график работы и адреса.

В Советском районе врачи дежурят в стационарном прививочном пункте на площадке библиотеки ОГУ (Каменская пл., 1). Сделать прививку здесь можно с 9.00 до 16.00. Работает в Советском районе и мобильный прививочный пункт, он расположился возле ТЦ "Водолей" (Тургенева, 40). Медики здесь также принимают с 9.00 до 16.00.

Еще один мобильный пункт вакцинации разместился в Северном районе возле торгового центра "Европа" на Металлургов, 17к1. Врачи принимают с 9.00 до 16.00.

В Железнодорожном районе тоже открыт для желающих привиться передвижной медпункт: с 9.00 до 16.00 можно сделать прививку у ТЦ "Европа" на Московской,67.

А в Заводском районе открыт стационарный пункт в ТМК "Гринн" (Кромское ш-се,4). С 12.00 до 19.00 медики принимают на первом этаже торгового центра.