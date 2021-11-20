Суд оштрафовал рязанский молочный завод за поставку некачественной молочки в Орловскую область

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Молочное предприятие, расположенное в Рязанской области, суд оштрафовал за поставку некачественной продукции в Орловскую область. На завоз сомнительной молочки в бюджетные учреждения обратил внимание Россельхознадзор.

ООО «Рыбновский молочный завод» поставлял творог и молоко. Специалисты надзорного ведомства исследовали пробы продукции.

- Творог не соответствовал - по показателю массовая доля сорбиновой кислоты (установленное значение - 76,21 мг/кг, нормативное значение - не допускается), молоко - по показателю массовая доля жира (установленное значение - 1,4%, нормативное значение - 3,2%), - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Материалы проверки ушли в Рязанский арбитраж. Решением суда, предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей. Поставки некачественной молочной продукции прекратились.