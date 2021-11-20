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Общество20 ноября 2021 7:24

Сделать прививку от коронавируса в Орле 20 ноября можно в Заводском и Советском районах

Публикуем график работы пунктов вакцинации
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Где сегодня привиться от коронавируса

Где сегодня привиться от коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцы продолжают прививаться от коронавируса. В субботу, 20 ноября, вакцинация организована в Советском и Заводском районах Орла, публикуем график работы прививочных пунктов.

В Советском районе укол сделать можно в МФЦ (ул. Ленина,1). Медики принимают пациентов целый день, с 9.00 до 20.00. И в это же время привиться есть возможность на площадке библиотеки ОГУ (пл. Каменская, 1).

Также дежурит с 9.00 до 16.00 и мобильный прививочный пункт. Он расположился возле торгового центра "Водолей" на Тургенева, 40.

В Заводском районе работает стационарный пункт на площадке ТМК "Гринн" (Кромское ш-се, 4, первый этаж) с 12.00 до 19.00. И с 9.00 до 16.00 врачи принимают в здании автовокзала (Автовокзальная, 1, второй этаж), сообщает пресс-служба регионального правительства.