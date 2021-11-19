В Орле директора учебного центра будут судить за мошенничество с нацпроектом

В Орле директора учебного центра будут судить за мошенничество при реализации нацпроекта "Демография" Фото: Архив "КП"

В Орле директора учебного центра будут судить за мошенничество при реализации нацпроекта "Демография". Об этом сообщает региональный следком.

Речь идет о руководителе ООО «Учебно-методический центр «Энергоэффективность», ему вменяют совершение 13 преступлений. Как удалось установить за время расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», на обучение людей в указанном центре была выделена крупная сумма денег. Однако по факту пол сотни человек так и не освоили профессию.

- Обвиняемый, не организовав фактического обучения граждан и проведение сдачи экзаменов, дал указания бухгалтеру, неосведомленной о его преступных намерениях оформить 46 фиктивных актов выполненных работ-услуг, подтверждающих оказание услуг по обучению граждан, - пояснил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

При этом департамент соцзащиты перечислил на счет организации деньги за обучение, почти 630 тысяч рублей, бюджету был причинен ущерб.

Сейчас дело передано в суд.