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Общество19 ноября 2021 13:01

Орловец, разбивший остановку в Советском районе, сам и за свои деньги починил ее

Уголовное дело в отношении хулигана прекращено
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Житель Орла, разбивший остановку в Советском районе города, сам починил ее за свои деньги. Хулиган признал вину, уголовное дело о вандализме прекращено.

Дебош горожанин устроил еще в мае. Тогда он разбил стекло павильона на остановке "Завод приборов" по Октябрьской улице. Полицейские завели дело, виновника удалось установить. В мировом суде орловец признал, что виноват и раскаялся. Он не только сам вставил стекло, но и внес пожертвование в благотворительный фонд. А еще извинился в письменном виде перед главой Советского района.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, сейчас еще несколько подобных дел готовятся к рассмотрению. В двух случаях от рук вандалов также пострадали остановочные павильоны - на Паровозной и Ливенской, и еще в одном целый парк - хулиганы разгромили фонари в "Ботанике".