В Орел приехала Министр культуры Ольга Любимова. Сразу несколько проектов обсудит глава Минкульта РФ с местными властями.

19 ноября Ольга Любимова встретилась с орловским губернатором Андреем Клычковым.

- Центральной темой обсуждения стала реализация национального проекта «Культура» в регионе. Также в рамках визита будет обсуждаться создание в Орловской области современного культурного пространства – музейно-образовательного комплекса, - сообщает пресс-служба облаправительства.

Также предстоит обсудить реставрацию торговых рядов на Гостиной (напомним, они относятся к объектам культурного наследия) и капремонт Краеведческого музея. Еще одна тема - создани мемориала в память о Судбищенской битве 1555 года.