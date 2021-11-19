В Орловской области без QR-кода можно посетить магазины ортопедии и медтехники

В Орловской области отменили QR-коды для посещения магазинов ортопедии и медицинской техники. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, соответствующий указ уже подписан. На входе в магазины ортопедии, медтехники, а также в оптику, у орловцев не попросят QR-код или сертификат о вакцинации.

Не нужен и ПЦР-тест, либо медотвод (если он есть).

Напомним, ранее был отменен пропуск по QR-кодам в детские магазины. Для входа в другие непродуктовые магазины нужен код.