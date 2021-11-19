Мокрый снег, дождь и шквалистый надвигаются на Орловскую область

В Орловской области воцарится непогода с мокрым снегом и сильными ветрами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области установится непогода. В ближайшие сутки регион накроют мокрые осадки, будет дуть шквалистый ветер, предупреждает региональное МЧС.

Орловский гидрометцентр прогнозирует, что до конца пятницы 19 ноября, а также в субботу 20 числа, небо над регионом будет затянуто тучами. Ночью пройдут дожди с мокрым снегом, ветер будет дуть с юга со скорость 8-13 м/с, а порой порывы достигнут и 15-18 м/с. Днем ветер сменит направление на западное, он будет шквалистым: с порывами до 16-21 м/с. Ожидаются температурные качели: ночью -3...+2 градуса, днем до +7.

В воскресенье 21 ноября опять ожидаются осадки. Ночь мокрый дождь со снегом, днем прольет небольшой, а местами и умеренный дождь. Сильный ветер продолжит дуть с западного направления с порывам 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3°…+2°, днем +1°С…+6°.

В ГУ МЧС России по Орловской области жителей региона просят быть бдительными в плохую погоду и соблюдать правила безопасности.