Орловские центры реабилитации инвалидов с 6 декабря возобновят работу

В Орловской области возобновят работу центры реабилитации инвалидов. С 6 декабря орловцы с ограниченными возможностями здоровья смогут получить соцуслуги в стационарах "Березки" и "Солнышка".

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Социальные центры работу начнут с оговоркой. Во-первых, в каждом номере можно разместить только одного человека, а во вторых, услуги будут оказываться только тем, кто сделал прививку от ковида.

- В этих учреждениях ситуация с заболеваемостью сотрудников COVID-19 стабилизировалась. В одном из этих центров провакцинировано 97% сотрудников, в другом с учетом переболевших коронавирусом – 80%, - прокомментировала Ирина Гаврилина.