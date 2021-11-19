На 19 ноября коронавирус подтвердился у 339 жителей Орловской области, умерло трое

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Статистику о распространении коронавируса в России и его последствиях опубликовал федеральный оперштаб. В Орловской области на 19 ноября 2021 есть новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы.

Так, согласно данным оперштаба, за последние сутки ковид подтвердился еще у 339 орловцев. Эта цифра незначительно, но меньше, чем фиксировалась в предыдущие дни: суточный прирост заразившихся превышал 340 человек с начала ноября. Всего заболело почти 60 тысяч человек - 59 721.

Каждый день незначительно, на растет число выписанных пациентов. Так, за сутки закрыло больничный 147 человек. Всего же выздоровело 48 565 орловцев.

К сожалению, прошедший день не обошелся без смертельных случаев: коронавирусная инфекция унесла жизни еще троих жителей Орловской области. За все время пандемии скончалось 1 217 пациентов с лабораторно диагностированным covid-19.