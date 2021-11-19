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Общество19 ноября 2021 8:00

"Колизей" в горпарке Орла превратится в "Кванториум"

В пустующем сегодня здании разместится детский технопарк
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Таким видят будущих технопарк архитекторы. Фото: пресс-служба Орловского горсовета

Таким видят будущих технопарк архитекторы. Фото: пресс-служба Орловского горсовета

Бывший клуб "Колизей", расположенный в горпарке Орла, обретет вторую жизнь. Его переоснастят под детских технопарк "Кванториум".

Будущее преображение обсудили депутаты профильного комитета горсовета на заседании 18 ноября. Там же был представлен проект: эскизы будущего технопарка.

- В связи с тем, что здание располагается в границах заповедной зоны, все виды работ, ведущие к изменению архитектурного облика объектов должны быть согласованы с управлением архитектуры и градостроительства города и одобрены депутатами горсовета. Депутаты поддержали этот проект, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

Окончательное решение примут народные избранники на ближайшей сессии.