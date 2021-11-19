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Происшествия19 ноября 2021 7:41

В Бетонном переулке Орла сдававший назад "ВАЗ" сбил пешехода

Попавший под колеса мужчины получил серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
ДТП случилось в вечернее время

ДТП случилось в вечернее время

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Бетонном переулке Орла 18 ноября случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Его сбила отечественная легковушка, сдававшая назад.

В Госавтоинспекции озвучили подробности происшествия. Случилось оно в вечернее время, около половины десятого. За рулем "Одиннацдатой" был 26-летний водитель. В районе дома №3 он сдавал назад и сбил человека. Под колесами легковушки оказался 44-летний мужчина, которому не удалось отделаться испугом.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он госпитализирован, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах региона полицейские насчитали 10 ДТП. В других авариях обошлось без пострадавших и жертв.