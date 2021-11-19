Набор малышей в новые детские сады продолжается в Орле

В Орле продолжается набор воспитанников в новые детские сады Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле родители малышей могут подать заявление на прием в один из новых детских садов. Сейчас продолжается набор в дошкольные учреждения №97 на улице Кузнецова и №98 на Планерной.

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, оба сада сдадут в декабре 2021 года, а в 2022 году они откроются и примут воспитанников.

Встать на очередь можно подав заявление онлайн на сайте Госуслуги, через МФЦ, или на портале "Виртуальная школа".В мэрии поясняют, что если раньше родители уже подавали заявление, то новое не нужно, достаточно просто указать номер нового детского сада в прежнем заявлении. Всего может быть указано не больше трех детских садов.