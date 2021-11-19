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Звезды19 ноября 2021 6:54

Орловские театры откроют двери для зрителей 22 ноября

Спектакль можно посмотреть только при наличии QR-кода
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Со следующей недели орловские театры возобновят показ спектаклей. С 22 ноября они снова начнут принимать зрителей, правда только тех, у кого есть QR-код.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее театры отменили все постановки из-за непростой ситуации с covid-19. Теперь двери для зрителей опять откроются.

- Решение принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба. Вход зрителям разрешен при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее перенесенное заболевание, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, - сообщает пресс-служба.

При этом зал может быть наполнен только на 50%. Подобные стандарты в настоящее время действуют для федеральных театров.