Вакцинация в Орле 19 ноября организована в Железнодорожном, Советском и Заводском районах. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Советском районе прививку можно сделать в МФЦ на улице Ленина,1. Здесь работает стационарный пункт вакцинации, врачи принимают с 9 утра до 20 часов вечера. Также работает прививочный пункт на площадке библиотеки ОГУ, Каменская площадь,1. Здесь медики дежурят в то же время, что и в МФЦ. В Советском районе сегодня работает и мобильный прививочный пункт. Он остановится в 12.00 у торгового центра "Водолей" на Тургенева, 40. График работы с 12.00 до 19.00.

Еще один передвижной медпункт будет дежурить у ТЦ "Европа" на Московской улице. С 12.00 до 19.00 здесь можно сделать прививку в порядке живой очереди.

В Заводском районе работает пункт вакцинации на площадке ТМК "Гринн". Укол от ковида тут можно сделать с 12.00 до 19.00. Кабинет медиков расположен на первом этаже торгового комплекса рядом с магазином "М-Видео".

В региональном правительстве орловцам напоминают, что с собой нужно взять документы: паспорт, полис и СНИЛС.