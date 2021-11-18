В Орле отремонтируют Авиационную улицу

Авиационную отремонтируют Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще одну улицу в Орле отремонтируют. Благоустройство ждет Авиационную.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, ремонт ждет участок от Спивака до Карачевского шоссе, подрядную фирму, которая разработает проект, уже ищут.

- Ремонт, конечно, будет комплексным. То есть помимо обновления самого дорожного полотна планируется устройство тротуаров, освещения, ливневой канализации, перенос коммуникаций с проезжей части на прилегающую территорию. Конечно, о деталях можно будет говорить уже после утверждения проекта, - прокомментировал будущий ремонт Дмитрий Кузнецов, начальник Управления капитального строительства Орла.