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Общество18 ноября 2021 13:43

В Орле отремонтируют Авиационную улицу

Сейчас мэрия ищет фирму, которая разработает полный проект ремонта
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Авиационную отремонтируют

Авиационную отремонтируют

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще одну улицу в Орле отремонтируют. Благоустройство ждет Авиационную.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, ремонт ждет участок от Спивака до Карачевского шоссе, подрядную фирму, которая разработает проект, уже ищут.

- Ремонт, конечно, будет комплексным. То есть помимо обновления самого дорожного полотна планируется устройство тротуаров, освещения, ливневой канализации, перенос коммуникаций с проезжей части на прилегающую территорию. Конечно, о деталях можно будет говорить уже после утверждения проекта, - прокомментировал будущий ремонт Дмитрий Кузнецов, начальник Управления капитального строительства Орла.