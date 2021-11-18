На дороге под Орлом "Лада Калина" насмерть сбила пожилую женщину

Женщина-пешеход погибла на месте ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области "Лада Калина" насмерть сбила пожилую женщину. Водитель не справился с управлением.

Об обстоятельствах аварии рассказали в региональной Госавтоиснпекции. Все случилось вечером 17 ноября. Примерно в половине шестого 31-летний водитель вел легковушку по дороге "Болхов-Орел-Хотынец", он ехал в направлении районного центра Хотынец со стороны деревни Алехино. На 41 километре мужчина потерял контроль над машиной, автомобиль сбил 69-летнюю женщину-пешехода. Она погибла на месте происшествия: травмы оказались не совместимы с жизнью.

Кроме того, в ДТП пострадала маленькая девочка-пассажир "Лады": трехлетний ребенок травмировался.