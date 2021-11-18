Из-за долевого строительства на орловских чиновников завели уголовное дело

Недостроенные многоэтажки довели орловских чиновников до уголовного дела Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле недостроенные многоэтажки, в которые вложили свои деньги дольщики, довели чиновников до уголовного дела. Следствие считает, что сотрудники областного департамента надзорной и контрольной деятельности проявили халатность.

Дело по уголовной статье "Халатность" региональный следком возбудил после прокурорской проверки. Версия такая: с 2015 по 2020 год чиновники указанного выше департамента не проявили достаточно внимания к проблеме затянувшегося строительства многоквартирных домов.

- Должностные лица ненадлежаще исполнили свои обязанности и не обеспечили контроль за деятельностью ряда организаций-застройщиков, тем самым допустили факты нарушений законодательства, что привело к не исполнению обязательств застройщиками перед участниками долевого строительства, чьи конституционные права на получение жилья и на частную собственность были существенно нарушены, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следствие распутывает все обстоятельства историй с обманутыми дольщиками.