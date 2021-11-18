Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 11:49

Из-за долевого строительства на орловских чиновников завели уголовное дело

По версии следствия, сотрудники областного Департамента надзорной деятельности проявили халатность
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Недостроенные многоэтажки довели орловских чиновников до уголовного дела

Недостроенные многоэтажки довели орловских чиновников до уголовного дела

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле недостроенные многоэтажки, в которые вложили свои деньги дольщики, довели чиновников до уголовного дела. Следствие считает, что сотрудники областного департамента надзорной и контрольной деятельности проявили халатность.

Дело по уголовной статье "Халатность" региональный следком возбудил после прокурорской проверки. Версия такая: с 2015 по 2020 год чиновники указанного выше департамента не проявили достаточно внимания к проблеме затянувшегося строительства многоквартирных домов.

- Должностные лица ненадлежаще исполнили свои обязанности и не обеспечили контроль за деятельностью ряда организаций-застройщиков, тем самым допустили факты нарушений законодательства, что привело к не исполнению обязательств застройщиками перед участниками долевого строительства, чьи конституционные права на получение жилья и на частную собственность были существенно нарушены, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следствие распутывает все обстоятельства историй с обманутыми дольщиками.