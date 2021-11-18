В магазинах Орла подорожало детское питание

По данным Орелстата, за неделю подорожали овощные и мясные детские консервы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области подорожало детское питание. За неделю на прилавках орловских магазинов вырос ценник и на другие продукты, согласно данным Орелстата.

Статисты промониторили цены на продуктовые товары за прошлую неделю. Как оказалось баночки с детским питанием из овощей за семь дней стали стоить дороже на 2,1% , а мясные консервы для самых маленьких подорожали на 2,5% за неделю.

Наблюдается рост цен и в других группах товаров. Так, на целых 5,4% вырос в цене картофель, на 2,4% подорожал творог.

Есть и те продукты, которые, напротив, потеряли в цене за прошлую неделю. Это огурцы, которые подешевели на 5,4%, лук - на 2,8%, морковь - на 4,2%. Также несколько потеряли в цене сухие смеси для питания малышей - за неделю ценник снизился на 1,4%.