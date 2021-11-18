На 19 ноября в Орловской области еще у 342 человек подтвердился ковид, 5 пациентов умерло

В Орловской области за сутки, по данным на 19 ноября, еще у 342 жителей подтвердился коронавирус. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших, за все время наблюдения, составляет 59 382.

Растет количество выписанных пациентов. За последние сутки выздоровело и закрыло больничный 138 орловцев. Всего же зафиксировано 48 418 случаев выздоровления.

Есть снова и смертельные исходы. Умерло от коронавируса за последние сутки еще 5 орловцев, в общей сложности ушло из жизни, так и не справившись с болезнью, 1 214 жителей Орловской области.