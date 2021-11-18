В Болхове нашли тело мужчины в реке Нугрь

Тело обнаружили очевидцы, оно находилось в двух метрах от берега Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области из реки достали тело неизвестного мужчины. ЧП случилось в городе Болхове.

Безжизненное тело в реке Нугрь на территории города Болхова обнаружили очевидцы 17 ноября. Они позвонили в службу спасения. Труп находился в двух метрах от берега, его достали из воды спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ведомстве добавили, что тело передали сотрудникам полиции, которым предстоит установить обстоятельства происшествия.