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Общество18 ноября 2021 8:13

Сотрудники орловского ТТП записали обращение к губернатору с просьбой о помощи

Работники трамвайно-троллейбусного предприятия рассказали о долгах и плачевном положении МУПа
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Сотрудники ТТП публично обратились к властям с просьбой о помощи

Сотрудники ТТП публично обратились к властям с просьбой о помощи

Работники орловского трамвайно-троллейбусного предприятия записали видеообращение к губернатору с просьбой о помощи. Сотрудники ТТП в трехминутом ролике рассказали о долгах предприятия и его плачевном состоянии.

Видео рабочие разместили в социальных сетях.

- Бедственное положение предприятия достигло критического уровня, сейчас разгар рабочего дня, а практически вся техника стоит в гараже. Причин для этого очень много. Во-первых почти что стопроцентный износ электротранспорта и сильный износ автобусов. Троллейбусов сейчас в городе 10 единиц, трамваев также до 10 единиц, мало автобусов, - публично пожаловались на ситуацию сотрудники ТТП.

Также в видео люди рассказали о долгах предприятия, о том, что многим приходится сидеть в резерве без заработной платы.

15 ноября на заседании комитета по промышленности, ЖКХ и транспорту в облсовете нынешний директор МУП "ТТП" сообщил, что долг предприятия на сегодняшний день вырос до 269,5 миллионов рублей. Счета предприятия заблокированы, миллионы рублей МУП должен поставщикам ресурсов - за газ, воду, электричество.