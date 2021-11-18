В Болховской районной больнице развернут дополнительные ковидные койки

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officia

В Орловской области еще несколько десятков ковидных коек развернут на базе Болховской районной больницы. Здесь появится 50, а по необходимости и 100, мест для больных коронавирусом пациентов.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Дал поручение увеличить коечный фонд, задействовать имеющиеся резервы. В частности, в Болховской ЦРБ уже начаты работы по подготовке помещения, где смогут разместить ещё 100 дополнительных коек. В общей сложности, с учётом имеющихся мест здесь могут функционировать порядка 150 коек. Строители уже трудятся на объекте. Для начала подготовим 50 коек, а в случае ухудшения ситуации сможем увеличить мощности ещё на 50, - написал Клычков у себя в соцсетях.

Сейчас в Орловской области развернуто около двух тысяч ковидных коек. Это максимальная нагрузка на больницы с начала пандемии.