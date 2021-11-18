Большую партию "Спутника V" привезли в Орловскую область

Дополнительная партия вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Орловскую область. Более 33 тысяч доз распределят по больницам и прививочным пунктам региона.

Двухкомпонентным "Спутником V" привилось около 264 тысяч орловцев, из них полностью завершило вакцинацию больше 204 тысяч человек, остальные ожидают назначенное для второго укола время, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Записаться на прививку можно несколькими способами. Онлайн через портал Госуслуг или Электронную регистратуру области, по единому номеру ковидной линии 122, либо же по телефону горячей линии депздрава (4862) 40-20-56. Также можно сделать прививку в стационарных или мобильных прививочных пунктах, куда не нужна запись и ведется прием в порядке живой очереди.