В сгоревшем доме в райцентре Верховье обнаружен погибший мужчина, следком ведет проверку

Пожар с трагическими последствиями случился в поселке Верховье Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В одном из районных центров Орловской области, в поселке Верховье, 17 ноября случил пожар. Спасатели обнаружили в сгоревшем доме тело 61-летнего мужчины, следственный комитет назначил проверку.

Очевидцы происшествия в пожарную службу позвонили в семь вечера: горел частный дом на улице Горького, огонь грозил перекинуться на стоящие рядом постройки и грузовик. На место прибыли спасатели.

- В одной из комнат пожарными было обнаружено тело погибшего мужчины, причина пожара устанавливается, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Разбираются в происшествии и всех его деталях и следователи.

- Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.