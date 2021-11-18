Где 18 ноября в Орле организована вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса продолжается в Орле. Публикуем график работы прививочных пунктов на 18 ноября.

Сделать прививку сегодня можно в Советском, Заводском и Северном районах. В Советском с 9.00 до 20.00 работает прививочный пункт в МФЦ на улице Ленина, а также в фундаментальной библиотеке ОГУ (р-н остановки сквер Гуртьева, Каменская площадь,1).

В Заводском районе врачи ждут орловцев в двух пунктах. Это стационарный в ТМК "Гринн", он работает с 12.00 до 19.00, и кабинет в здании автовокзала (2-й этаж), который работает в то же время.

А в Северном районе возле торгового центра "Европа" на Металлургов будет работать передвижной прививочный пункт. Здесь привиться можно с 12.00 до 19.00.