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Общество17 ноября 2021 14:36

На улице Гагарина в Орле запретили стоянку до 19 ноября

Действуют временные ограничения для водителей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
На улице Гагарина в Орле на несколько дней запретили стоянку автомобилей

На улице Гагарина в Орле на несколько дней запретили стоянку автомобилей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на улице Гагарина временно запретили стоянку транспорта. Ограничения начали действовать 17 ноября.

О временных неудобствах для автовладельцев проинформировала пресс-служба мэрии:

- На улице Гагарина от улицы Гостиной до улицы Правый берег реки Орлик будет запрещена стоянка транспортных средств.

Ограничения начали действовать 17 ноября и продлятся до 17.00 19 ноября. Водителям стоит учитывать временный запрет и заранее продумывать, где поставить машину.