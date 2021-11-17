На улице Гагарина в Орле запретили стоянку до 19 ноября

На улице Гагарина в Орле на несколько дней запретили стоянку автомобилей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на улице Гагарина временно запретили стоянку транспорта. Ограничения начали действовать 17 ноября.

О временных неудобствах для автовладельцев проинформировала пресс-служба мэрии:

- На улице Гагарина от улицы Гостиной до улицы Правый берег реки Орлик будет запрещена стоянка транспортных средств.

Ограничения начали действовать 17 ноября и продлятся до 17.00 19 ноября. Водителям стоит учитывать временный запрет и заранее продумывать, где поставить машину.