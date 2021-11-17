В Северном районе Орла появилась новая остановка

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Северном районе Орла поставили новую остановку. Павильон появился на улице Рощинской.

Необходимость установки здесь крытого павильона назрела давно, работу за свой счет выполнил один из перевозчиков, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Дожидаться общественный транспорт под навесом и на заасфальтированной площадке теперь будут орловцы, уезжающие на автобусах от спортивного комплекса "Сталь". В мэрии также отметили, что это не первый случай, когда перевозчики за собственный счет оборудуют остановки: подобный опыт реализован на улице Кузнецова.