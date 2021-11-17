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Общество17 ноября 2021 11:44

Максим Петров анонсировал покупку кислородных концентраторов за 96 миллионов для орловских больниц

По словам начальника департамента промышленности, закупят аппараты зимой
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Для орловских больниц планируют купить три кислородных концентратора за 96 миллионов рублей. Анонсировал покупку оборудования Максим Петров, начальник департамента промышленности, во время онлайн-брифинга 17 ноября.

Петров рассказал, что аппараты способны производить концентрированный кислород из воздуха. Первый из концентраторов грядущей зимой, в декабре, установят в больнице Боткина в Орле. Аппарат может создавать около тысячи литров кислорода за минуту. Власти делают ставку на то, что концентратор сможет закрывать половину потребности пациентов в кислороде, а когда госпитализация снизится, то и всю.

Еще два кислородных концентратора поступят в январе и феврале на орловщину. Деньги на покупку выделил федеральный центр.