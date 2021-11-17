В Ливнах прививки от коронавируса будут делать в университете

В городе Ливны Орловской области откроется пункт вакцинации от коронавируса. Привиться от covid-19 с 19 ноября можно будет на площадке местного филиала Орловского госуниверситета.

Пункт откроется на этой неделе, врачи будут ждать местных жителей с 10.00 до 17.00 по будним дням. В субботу и воскресенье - выходной. Адрес: ул. Мира, д. 152а.

Напомним, что еще один пункт вакцинации начнет работать с 18 ноября в Орле. Он откроется в больнице РЖД. Здесь привиться можно с 10.00 до 14.00. Предварительная запись не нужна.