Большую партию "Спутника Лайт" привезли в Орловскую область

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

В Орловскую область привезли большую партию однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В регион поступило почти 23 тысячи доз, сообщает пресс-служба правительства области.

Вакцинация в Орле и области продолжается. Правда, жителям приходится делать два укола с перерывом в три недели: по рекомендации "Минздрава", "Спутник Лайт" используют только для ревакцинации.

По данным на 17 ноября, первый укол сделало больше 326 тысяч орловцев. Полностью завершили вакцинацию более 218 человек.