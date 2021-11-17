В Орле ищут фирму, которая за 5 миллионов установит контейнеры для раздельного сбора мусора

Мэрия Орла начала поиск подрядной фирмы, которая займется установкой контейнеров для раздельного сбора отходов. Обойдется эта работа в 5 миллионов 343 тысячи рублей.

Компанию, которая поставит на территории областного центра контейнеры, выберут до 24 ноября с помощью электронного аукциона.

- До конца этого года металлические емкости на колесах объемом 1,1 кубометра для сбора вторсырья появятся во всех районах нашего города, - отмечают в пресс-службе администрации Орла.

Всего в Орле установят более 360 баков для сортировки мусора. Они появятся при учебных учреждениях, на площадках у многоэтажек, а также при организациях культуры.