На 17 ноября еще 345 жителей Орловской области заболели коронавирусом, умерло 9 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

О распространении коронавируса в регионах России за последние сутки рассказал федеральный оперштаб. В Орловской области на 17 ноября 2021 ковид подтвердился еще у 345 жителей, снова зафиксированы смертельные случаи.

Согласно федеральной статистике, общее число диагностированных случаев коронавируса на орловщине достигло 59 040. Это данные за весь период наблюдения.

Скончалось за минувший день еще 9 орловцев с лабораторно диагностированным covid-19. Всего ушло из жизни 1209 пациентов, так и не сумевших победить болезнь.

Вместе с тем становится больше и случаев выздоровления: за сутки выписано с отрицательным ПЦР-тестом 132 человека. Всего излечилось 48 280 пациентов.