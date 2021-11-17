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Происшествия17 ноября 2021 8:41

В пригороде Орла пожилой водитель на иномарке сбил двух женщин

Попавшие под колеса пешеходы от госпитализации отказались
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
ДТП случилось в поселке Знаменка 16 ноября

ДТП случилось в поселке Знаменка 16 ноября

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орла пожилой водитель на иномарке "Хендаи" сбил двоих женщин. Пешеходы получили травмы.

ДТП случилось днем 16 ноября в пгт Знаменка. 74-летний мужчина ехал по Школьной улице со стороны дороги М-2 "Крым" в сторону Советской улицы. Возле дома №1 он не успел среагировать и наехал на двоих 64-летних женщин-пешеходов.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, обе очутившиеся под колесами женщины получили ранения. Однако от госпитализации они отказались и будут лечиться дома.