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Общество17 ноября 2021 8:29

В Орле впервые суд оштрафовал организацию-иноагента

Фирма заплатит 300 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Орле организация иноагент заплатит штраф

В Орле организация иноагент заплатит штраф

Фото: Архив "КП"

В Орле решением суда впервые оштрафована организация-иноагент. Солидный штраф фирма заплатит из-за того, что не уведомила Минюст о своем статусе.

Дело АНО "Феникс Плюс" рассматривал Заводской районный суд. Указанная фирма в конце 2020 года была включена в список некоммерческих фирм, выполняющих функции иностранного агента. По данным Минюста, организация получала финансирование из-за рубежа.

Руководство "Феникс Плюс" пыталось оспорить решение суда об административном штрафе, однако Фемида осталась при своем мнении: постановлено выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Сейчас компания находится в стадии ликвидации как юридическое лицо, сообщил orel.kp.ru знакомый с ситуацией источник.