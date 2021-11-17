В Орле впервые суд оштрафовал организацию-иноагента

В Орле организация иноагент заплатит штраф Фото: Архив "КП"

В Орле решением суда впервые оштрафована организация-иноагент. Солидный штраф фирма заплатит из-за того, что не уведомила Минюст о своем статусе.

Дело АНО "Феникс Плюс" рассматривал Заводской районный суд. Указанная фирма в конце 2020 года была включена в список некоммерческих фирм, выполняющих функции иностранного агента. По данным Минюста, организация получала финансирование из-за рубежа.

Руководство "Феникс Плюс" пыталось оспорить решение суда об административном штрафе, однако Фемида осталась при своем мнении: постановлено выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Сейчас компания находится в стадии ликвидации как юридическое лицо, сообщил orel.kp.ru знакомый с ситуацией источник.