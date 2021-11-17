В поликлинике РЖД Орла открылся пункт вакцинации от коронавируса

В Орле открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он расположился в поликлинике РЖД, сделать здесь прививку без предварительной записи можно с 18 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, врачи примут желающих сделать прививку от covid-19 в кабинете 29 на втором этаже. Работать медкабинет будет с 10.00 до 14.00 с понедельника по пятницу включительно, в субботу и воскресенье приема нет.

- При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования, - напоминают орловцам в горадминистрации.

Адрес поликлиники: ул. 3-я Курская, 56.

В городе также работают еще несколько стационарных прививочных пунктов: в ТМК "Гринн", в МФЦ на Ленина, а также на площадке фудаментальной библиотеки ОГУ.