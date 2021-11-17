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Общество17 ноября 2021 7:12

В районе стадиона Ленина Орла перенесли пешеходный переход

Также здесь в скором времени заработает светофор
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Переход в районе стадиона Ленина Орла перенесли

Переход в районе стадиона Ленина Орла перенесли

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В районе стадиона Ленина Орла перенесли пешеходный переход. Зебра теперь располагается чуть дальше от привычного горожанам места.

Также в районе площади Жукова, которую сейчас реконструируют, установили светофор. Пока что он не заработал, а вот переходом орловцы должны пользоваться новым.

- Теперь, если необходимо перейти через дорогу со стороны улицы Матросова, нужно перейти через новый пешеходный переход с улицы Осипенко. Знаки и зебра расположены чуть ближе по направлению к стадиону Ленина, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

И водителям, и пешим участникам дорожного движения стоит быть бдительнее, пересекая указанный участок дороги.