Где 17 ноября организована вакцинация от коронавируса в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области продолжается вакцинация от коронавируса. Публикуем график работы мобильных прививочных пунктов в облцентре на 17 ноября.

Вакцинация сегодня организована в трех районах города. В Советском можно сделать прививку либо в МФЦ с 9.00 до 20.00, либо в мобильном ФАПе возле ТЦ "Водолей" на Тургенева, 40. Здесь медики дежурят с 12.00 до 19.00.

Также с 9.00 до 20.00 врачи принимают на площадке библиотеки ОГУ, Каменская площадь,1 (район остановки сквер Гуртьева.

В Заводском районе с 12.00 до 19.00 работает прививочный пункт в ТМК "Гринн", на первом этаже.

И с 12.00 до 19.00 организована мобильная вакцинация возле ТЦ "Европа" на Московской, 67, сообщает пресс-служба областного правительства.

С собой нужно взять документы: паспорт, СНИЛС и полис.