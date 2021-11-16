В Орле от коронавируса привились шесть беременных

Будущим мамам в Орле начали делать прививки от коронавируса Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области началась вакцинация от коронавируса беременных. На данный момент привились шесть будущих мам.

Об этом журналистам телеканала ОГТРК рассказала заведующая отделением НКМЦ им. Круглой Юлия Полухина.

По словам медика, согласно данным Минздрава привиться беременные могут на любом сроке, если нет противопоказаний. К ним относится индивидуальная непереносимость препарата и серьезные аллергии.

А вот женщинам из группы риска врач, напротив, рекомендует сделать прививку от covid-19. В группы риска входят орловчанки, имеющие ожирение, заболевания сердца и сосудов, проблемы с давлением, а также болезни легких. Также сюда относятся хронические болезни почек, печени, онкология.