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Общество16 ноября 2021 14:09

В Орле на пол суток остановится движение трамваев

Вечером 20 ноября трамваи перестанут ходить от депо до завода "Химмащ"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Вечером 20 ноября в Орле перестанут ходить трамваи. Движение возобновится после 14 часов 21 ноября

Вечером 20 ноября в Орле перестанут ходить трамваи. Движение возобновится после 14 часов 21 ноября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конце текущей недели в Орле на пол суток остановится движения травмаев. Вагончики перестанут ходить с 22.00 20 ноября до 14.00 21 числа.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Временные перебои в работе электротранспорта связаны с ремонтом.

- Будет вестись Замена верхнего строения участка трамвайного пути в районе дома №8 по Кромскому шоссе, - пояснили в мэрии.

Пока будет идти работа, движение трамваев от депо до остановки "Завод Химмаш" остановится.