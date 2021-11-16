В Орле на пол суток остановится движение трамваев

Вечером 20 ноября в Орле перестанут ходить трамваи. Движение возобновится после 14 часов 21 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конце текущей недели в Орле на пол суток остановится движения травмаев. Вагончики перестанут ходить с 22.00 20 ноября до 14.00 21 числа.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Временные перебои в работе электротранспорта связаны с ремонтом.

- Будет вестись Замена верхнего строения участка трамвайного пути в районе дома №8 по Кромскому шоссе, - пояснили в мэрии.

Пока будет идти работа, движение трамваев от депо до остановки "Завод Химмаш" остановится.