Орловским детям до 16 лет нельзя находиться в торговых центрах без взрослых

Без родителей юных орловцев в торговые центры не пустят Фото: Ольга СУПОНЕВА

Несовершеннолетние орловцы в возрасте до 16 лет не могут находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых до 30 ноября. Запрет установлен Указом губернатора.

Такая мера действует на территории региона как предупредительная, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

- Нахождение несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет запрещено в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Пока что ограничение действует на срок до 30 ноября включительно, но, вероятно, в дальнейшем будет продлено.