Мост через реку Зушу в Мценске открыли после капремонта

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

В городе Мценске Орловской области после реконструкции открылся мост через реку Зушу. Капремонт обошелся в 94,5 миллиона рублей.

Мост на улице Карла Маркса закрыли еще в 2007 году и никак не могли привести в порядок, сменилось множество строителей-подрядчиков. 16 ноября по переправе запущено движение.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

- В ходе реконструкции был забетонирован конус опоры, переустроены сети газо-, тепло- и водоснабжения, заасфальтировано покрытие тротуаров и проездов на мосту и подходах, обустроено наружное освещение, нанесена разметка и установлены дорожные знаки, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Сопутствующую работу по благоустройству выполнят до конца 2021 года.