Минздрав согласовал проект строительства инфекционной больницы в Орле

Минздрав России поддержал проект строительства инфекционной больницы в Орле. Начался подбор площадки, на которой в дальнейшем вырастет медицинское учреждение.

О том, что больница будет построена, сообщил сенатор Василий Иконников. Пока что строительство на стадии согласования в федеральных структурах.

Ранее стало известно, что из федерального бюджета выделят средства на то, чтобы достроить многопрофильный медицинский центр - "Титаник". Планируется, что его достроят о оснастят в течение трех лет. На эту цель будет выделено более 3 миллиардов рублей.