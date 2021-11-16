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Общество16 ноября 2021 12:11

Минздрав согласовал проект строительства инфекционной больницы в Орле

Подбор площадки для возведения медицинского учреждения уже начался
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Минздрав России поддержал проект строительства инфекционной больницы в Орле. Начался подбор площадки, на которой в дальнейшем вырастет медицинское учреждение.

О том, что больница будет построена, сообщил сенатор Василий Иконников. Пока что строительство на стадии согласования в федеральных структурах.

Ранее стало известно, что из федерального бюджета выделят средства на то, чтобы достроить многопрофильный медицинский центр - "Титаник". Планируется, что его достроят о оснастят в течение трех лет. На эту цель будет выделено более 3 миллиардов рублей.