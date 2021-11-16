На 16 ноября коронавирус подтвердился у 343 орловцев, 8 человек умерло

В Орловской области коронавирусом заразилось еще 343 человека, 8 умерло
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В Орловской области за последние сутки, на 16 ноября, коронавирусом заболело 343 человека. Данные о распространении covid-19 в регионах России опубликовал федеральный оперштаб.
Уже долгое время суточное число заболевших в Орловской области держится на уровне 340-350 человек. Всего в регионе зафиксировано 58 695 случаев коронавируса.
Выздоровело за последний день 126 человек. Все они закрыли больничный и выписаны с отрицательным ПЦР-тестом на covid-19. Всего выздоровело 48 148 орловцев.
За сутки умерло 8 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей от ковида - 1200.