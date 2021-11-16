Где 16 ноября сделать прививку от коронавируса в Орле

Мобильный пункт вакцинации сегодня работает у ТЦ "Водолей" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Публикуем график работы прививочных пунктов на 16 ноября 2021 года.

Прививку можно сделать в стационарных пунктах вакцинации: в ТМК «Гринн» медики принимают с 12.00 до 19.00, а в фундаментальной библиотеке ОГУ работает с 9.00 по 20.00 (Каменская площадь, 1). В это же время функционирует прививочный пункт на первом этаже здания многофункционального центра на улице Ленина, 1.

Жители Советского района смогут сделать прививку с 12.00 до 19.00 в мобильном пункте вакцинации, который будет располагаться рядом с торговым центром «Водолей» на улице Тургенева, 40.

В Заводском районе медики примут жителей с 12.00 по 19.00 на втором этаже здания автовокзала (улица Автовокзальная, 1).

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации Орла.