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Общество16 ноября 2021 11:22

Бывшим работникам «Орловского проволочного завода» вернули 3,6 миллиона долга по зарплате

Деньги предприятие задолжало 57 сотрудникам
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Бывшим работникам «Орловского проволочного завода» вернули 3,6 миллиона долга по зарплате

Бывшим работникам «Орловского проволочного завода» вернули 3,6 миллиона долга по зарплате

Фото: Архив "КП"

Бывшим работникам «Орловского проволочного завода» вернули долг по зарплате. Предприятие задолжало деньги 57 сотрудникам: более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Как рассказали в УФССП России по Орловской области, в законный срок руководство предприятия не вернуло людям заработанные деньги. Тогда была арестовано имущество организации: техника и оборудование. Над руководителем компании нависла уголовная ответственность по статье о неисполнении приговора суда.

- Одновременно судебным приставом проведена работа по выявлению имущественных прав юридического лица, в результате которой было обращено взыскание на дебиторскую задолженность и имущественные права должника по договорам лизинга транспортных средств. В результате принятых мер с организации взыскана задолженность по заработной плате в пользу бывших сотрудников в полном объеме, - рассказали в пресс-службе регуправления ФССП.