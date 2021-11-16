Бывшим работникам «Орловского проволочного завода» вернули 3,6 миллиона долга по зарплате Фото: Архив "КП"

Бывшим работникам «Орловского проволочного завода» вернули долг по зарплате. Предприятие задолжало деньги 57 сотрудникам: более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Как рассказали в УФССП России по Орловской области, в законный срок руководство предприятия не вернуло людям заработанные деньги. Тогда была арестовано имущество организации: техника и оборудование. Над руководителем компании нависла уголовная ответственность по статье о неисполнении приговора суда.

- Одновременно судебным приставом проведена работа по выявлению имущественных прав юридического лица, в результате которой было обращено взыскание на дебиторскую задолженность и имущественные права должника по договорам лизинга транспортных средств. В результате принятых мер с организации взыскана задолженность по заработной плате в пользу бывших сотрудников в полном объеме, - рассказали в пресс-службе регуправления ФССП.