Какие вакцины есть в Орловской области можно будет узнать в единой базе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Какие вакцины от коронавируса есть в наличии в Орловской области можно будет узнать в единой базе. Создать ее поручил губернатор.

Андрей Клычков поделился своей идеей с жителями региона во время прямого эфира в соцсетях 15 ноября. Посмотреть базу вакцин можно будет на сайте регионального департамента здравоохранения и поликлиник.

Также Клычков отметил, что дано распоряжение обеспечить наличие второго компонента вакцины во всех пунктах, где делают прививки от covid-19.

Всего в область поступило 388 338 доз вакцины.